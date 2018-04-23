Южная Корея прекратила трансляцию пропаганды на границе с КНДР

В Южной Корее надеются, что КНДР также выключит свои устройства.

Правительство Южной Кореи заявило, что трансляция пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР отключена.

Как заявил министр обороны Южной Кореи, к такому шагу прибегли с целью "снизить военную напряженность между Югом и Севером и создать хорошую атмосферу для мирных переговоров". Об этом сообщает ТСН.

Южная Корея без остановки транслировала анти-северокорейскую пропаганду вдоль границы с КНДР после четвертых ядерных испытаний, к которым прибег Пхеньян. В ответ КНДР включила свои громкоговорители с контрпропагандой. В Южной Корее надеются, что соседи также выключат свои устройства.

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Встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на пятницу, 27 апреля. Это будут третьи переговоры между странами. Предполагается, что темой станет прекращение ядерной программы Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.