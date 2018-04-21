Евросоюз вложит 5 миллиардов евро в военные разработки после 2020 года

EDIDP может привлекать финансирование государств-членов с ожидаемым эффектом пятикратного увеличения.

Глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек сообщил, что страны Евросоюза после 2020 года намерены вложить в оборонные технологии около 5 млрд евро.

Читайте такжеПутин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты

«Запланированный бюджет Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP) существенен: 500 млн евро на 2019-2020 годы, с перспективой еще более существенной программы в рамках последующей многолетней финансовой платформы ЕС с предполагаемым годовым бюджетом в 1 млрд евро,- отмечает Домек в статье для королевского института Элькано.- В зависимости от применения различных ставок софинансирования, предусмотренных регулированием, EDIDP может привлекать финансирование государств-членов с ожидаемым эффектом пятикратного увеличения, что потенциально может обеспечить общий объем инвестиций в развитие оборонного потенциала в 5 млрд евро ежегодно после 2020 года».

EDA, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было создано в 2004 для поддержки оборонного потенциала стран ЕС и военного сотрудничества между ними. В марте 2018 года совет ЕС одобрил план действий по реализации совместной оборонной программы между 25 странами союза.