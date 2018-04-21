Новый президент Черногории хочет налаживать отношения с Россией

Новый президент также выразил надежду, что Москва будет уважать выбор черногорцев, решивших вступить в НАТО.

Мило Джуканович, победивший на выборах президента Черногории, прошедших 15 апреля, намерен работать над укреплением отношений между Подгорицей и Москвой.

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По данным черногорского ЦИКа, после подсчета 100% голосов Джуканович одержал победу в первом туре, набрав 53% процента голосов.

Он заявил, что черногорско-российские отношения нужно сделать более современными и он постарается на посту президента внести в это свой вклад.

Новый президент также выразил надежду, что Москва будет уважать выбор черногорцев, решивших вступить в НАТО. По его словам, этот вектор страна выбрала давно, и он не имеет ничего общего с неприязнью по отношению к жителям России.

Мило Джуканович в числе других политиков попал в санционный список России в мае 2017 года, спустя три месяца после того, как специальный прокурор Черногории заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности военной разведки Черногории к попытке военного переворота в стране и убийства политика. Мило Джуканович фактически руководит Черногорией с 1991 года. Он семь раз был премьер-министром этой страны, один раз президентом и один раз - министром обороны. Джуканович был фаворитом президентских выборов, и интрига состояла лишь в том, сумеет ли он одержать победу уже в первом туре.