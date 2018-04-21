Некоторые западные страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия – Der Spiegel

02:57, 21 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщили в пятницу, 20 апреля, немецкие информагентства со ссылкой на расследование Der Spiegel, передает DW.com.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать "Новичок" лишь с целью разработать противоядие.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в СССР. 

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Теги: #отравление Скрипаля#Новичок