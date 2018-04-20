В Госдуме хотят наказывать за исполнение американских санкций

По словам инициатора запрета, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Депутат не исключил, что за такие действия будет предусмотрена уголовная ответственность.

По его словам, это коснется тех, кто будет "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.

"В России мы должны жить по российским законам", — приводит пресс-служба его слова.

Как сообщалось, в начале апреля Соединенные Штаты ввели новые ограничительные меры против России.

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Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании. Среди них — Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

В ответ на это группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против США. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и Штатов по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.