Шанхай, Токио и компания: названа десятка самых технологичных городов мира (видео)

17:41, 20 апреля 2018
Мир
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Лидером технологических инноваций назвали китайский Шанхай. Вторую позицию занял Токио, Япония. Далее в рейтинге - Лондон, Пекин, Сингапур. Также в десятку попал Бангалор, который еще называют индийской Кремниевой долиной, Тель-Авив и Берлин.

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