Шанхай, Токио и компания: названа десятка самых технологичных городов мира (видео)

В рейтинг попали города из Европы, Азии и Америки.

Названы самые технологичные города в мире. Всего специалисты оценивали 1540 городов мира по 162 показателям, в том числе таким, как культурные активы, инфраструктура для людей и бизнеса, а также возможности рынков.

Лидером технологических инноваций назвали китайский Шанхай. Вторую позицию занял Токио, Япония. Далее в рейтинге - Лондон, Пекин, Сингапур. Также в десятку попал Бангалор, который еще называют индийской Кремниевой долиной, Тель-Авив и Берлин.

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