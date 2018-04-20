Time: "восходящий царь" Путин вылетел из списка самых влиятельных в мире людей

В списке топ-100 по версии Time в этом году нет ни одного россиянина, и нет их президента Путина.

В списке 100 наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Time, впервые за долгое время нет президента России Владимира Путина.

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Как передает Радио Свобода, список традиционно разделен на несколько категорий: "лидеры", "кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы". В предыдущие годы Путин входил в этот список в категории "лидеров", в которую включаются политики, общественные деятели и крупные бизнесмены. В этом году в нее, например, включены президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, специальный прокурор, расследующий российское вмешательство в выборы в США Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед.

В списке топ-100 по версии Time в этом году нет ни одного россиянина.

Как сообщал УНИАН, ранее Time поместил на обложку Путина с короной на голове. Рядом изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".