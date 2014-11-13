Асболютное доверие к Путину в России за год выросло на 24% - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра", которые цитирует "Украинская Правда".

Так, своему президенту полностью доверяют 79% россиян (13% - не полностью, 4% - совершенно не доверяют). Это на 24% полного доверия больше чем в 2013 году.

Церквям и религиозным организациям полностью верят 54% опрошенных (20% - не полностью, 7% совсем не доверяют). Это +8% к показателям 2013 года.

Российская армия заслужила полное доверие 53% жителей России (30% - не совсем полную, 9% - совершенно не доверяют). +10% к показателям 2013-го.

Также более 40% полного доверия получили правительство (46%) и органы госбезопасности (46%).

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Меньше всего россияне доверяют суду (21% полного доверия), полиции (21%) и политическим партиям (12%).

Опрос проведен 19 - 22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%