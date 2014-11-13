Асболютное доверие к Путину в России за год выросло на 24% - опрос
Большинство россиян полностью доверяют президенту, церкви и армии.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра", которые цитирует "Украинская Правда".
Так, своему президенту полностью доверяют 79% россиян (13% - не полностью, 4% - совершенно не доверяют). Это на 24% полного доверия больше чем в 2013 году.
Церквям и религиозным организациям полностью верят 54% опрошенных (20% - не полностью, 7% совсем не доверяют). Это +8% к показателям 2013 года.
Российская армия заслужила полное доверие 53% жителей России (30% - не совсем полную, 9% - совершенно не доверяют). +10% к показателям 2013-го.
Также более 40% полного доверия получили правительство (46%) и органы госбезопасности (46%).
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Меньше всего россияне доверяют суду (21% полного доверия), полиции (21%) и политическим партиям (12%).
Опрос проведен 19 - 22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%