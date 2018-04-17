"Сконструировано как ловушка": вину за пожар в ТЦ Кемерово переложили на архитектора

"Это была конструктивно задуманная ловушка", - заявили в МЧС РФ.

Министерство чрезвычайных ситуаций России утверждает, что их сотрудники тушили кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня" профессионально, однако архитектура здания им мешала.

Об этом заявил вр.и.о. руководителя департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко, передает "РБК".

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"Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможности тушения снаружи большим количеством стволов, это была конструктивно задуманная ловушка", — сказал он.

По словам Максименко, обвинения в адрес пожарных в том, что они долго добирались до горевшего торгового центра и приехали неподготовленными, не соответствуют действительности.

"В систему "112" звонок поступил в 16:03, в течение менее минуты он был передан подразделениям МЧС, через минуты были высланы городские силы и средства по повышенному второму номеру пожара. Через пять минут первое подразделение прибыло к торговому центру. Это к сведению тех, кто говорит, что пожарные прибыли через 30 минут", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.