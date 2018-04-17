Суд Таиланда оправдал российскую проститутку Настю Рыбку по делу о нелегальной работе

Однако она пока не сможет уехать из Таиланда поскольку идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера.

Суд города Паттайя в Таиланде оправдал Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и еще шестерых россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории страны.

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«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве. Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», - сказал адвокат Саттхапхона Сийотхи.

По делу о предоставлении сексуальных услуг в составе преступной группы Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в статусе обвиняемых, передает kommersant.ru. По словам адвоката, им грозят длительные сроки наказания. Судебное заседание по этому делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции.

В феврале на Вашукевич и Кириллова за разглашение информации о частной жизни подал в суд российский бизнесмен Олег Дерипаска. Девушка описала несколько дней на яхте миллиардера в своей книге и соцсетях.