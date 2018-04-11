Российскую проститутку Настю Рыбку и ее сообщника обвинили в групповом сутенерстве

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела также выдвинуты обвинения в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности.

Полиция Паттайи (Таиланд) получила постановления на задержание всех участников группы Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), арестованных в феврале за нелегальный "секс-тренинг".

Об этом рассказал адвокат Саттхапхон Сийоха, передают "РИА Новости".

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Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: "предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы". То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана", — сообщил юрист.

Он подчеркнул, что пока фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых.

"По делу идет полицейское дознание, а затем может быть открыто следственное дело в прокуратуре. Когда это произойдет, пока неизвестно", — добавил адвокат.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела также выдвинуты обвинения в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности. Судебное слушание по этому делу назначено на 17 апреля.

Как сообщал УНИАН, Вашукевич, на которую российский олигарх Дерипаска подал в суд за разглашение информации о частной жизни, находится под следствием в Таиланде за проведение незаконных секс-тренингов. Олега Дерипаску в США подозревали в связях с лоббистом Полом Манафортом, которого вместе с бывшим советником Дональда Трампа Риком Гейтсом обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, даче ложных показаний, сокрытии информации об иностранных банковских счетах.