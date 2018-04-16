Риторика обостряется: экс-директор ФБР заявил о моральной непригодности Трампа быть президентом
Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" быть президентом США.
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"Я не верю в то, что он (Трамп. - ред.) умственно некомпетентен... Я не думаю, что он непригоден быть президентом по медицинским причинам. Я думаю, что он морально непригоден быть президентом", - сказал Коми в интервью ABC.
По его словам, в просьбе Трампа прекратить расследование ФБР относительно бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна точно были "некоторые признаки препятствования юстиции". Коми выразил убеждение в том, что данные относительно связей Трампа с россиянами, собранные бывшим британским агентом, были достойными доверия.
Также экс-директор ФБР обратил внимание на недостойное отношение Трампа к женщинам. "Лицо, которое относится к женщинам как будто они являются кусками мяса, которое постоянно врет... и настаивает, что американский народ должен в это верить, - это лицо непригодно быть президентом Соединенных Штатов из моральных соображений", - считает Коми.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп уволил Коми с должности в мае 2017 года, когда ФБР проводило расследование возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией. С тех пор глава государства неоднократно выражал свое недовольство Коми, назвав его, в частности, "худшим директором ФБР в истории".