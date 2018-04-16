Риторика обостряется: экс-директор ФБР заявил о моральной непригодности Трампа быть президентом

В частности Коми заявил, что "это лицо непригодно быть президентом Соединенных Штатов из моральных соображений".

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа "морально непригодным" быть президентом США.

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"Я не верю в то, что он (Трамп. - ред.) умственно некомпетентен... Я не думаю, что он непригоден быть президентом по медицинским причинам. Я думаю, что он морально непригоден быть президентом", - сказал Коми в интервью ABC.

По его словам, в просьбе Трампа прекратить расследование ФБР относительно бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна точно были "некоторые признаки препятствования юстиции". Коми выразил убеждение в том, что данные относительно связей Трампа с россиянами, собранные бывшим британским агентом, были достойными доверия.

Также экс-директор ФБР обратил внимание на недостойное отношение Трампа к женщинам. "Лицо, которое относится к женщинам как будто они являются кусками мяса, которое постоянно врет... и настаивает, что американский народ должен в это верить, - это лицо непригодно быть президентом Соединенных Штатов из моральных соображений", - считает Коми.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп уволил Коми с должности в мае 2017 года, когда ФБР проводило расследование возможных связей между избирательным штабом Трампа и Россией. С тех пор глава государства неоднократно выражал свое недовольство Коми, назвав его, в частности, "худшим директором ФБР в истории".