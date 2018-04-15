На президентских выборах в Черногории побеждает Джуканович

Одна из особенностей нынешних выборов в том, что впервые на президентский пост претендовала женщина.

На президентских выборах в Черногории лидирует глава правящей Демократической партии социалистов и многолетний лидер страны Мило Джуканович.

Как передает Радио Свобода, по предварительным данным, он набирает 55,1 процента голосов.

Его основной соперник Младен Боянич, который выступает с проевропейских позиций и обвиняет Джукановича в попытке ввести в стране диктатуру, получает 35 процентов. Боянич пользуется поддержкой нескольких оппозиционных партий, в том числе пророссийского "Демократического фронта".

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Всего за пост главы государства боролись семь кандидатов. Одна из особенностей нынешних выборов в том, что впервые на президентский пост претендовала женщина. Это Драгиня Вуксанович, которую выдвинула оппозиционная Социал-демократическая партия.

В стране зарегистрировано 532.599 избирателей. У них была возможность воспользоваться правом голоса с 7 до 20 часов по местному времени. По оценкам наблюдателей, явка составила около 60 процентов.

За ходом голосования следили 2015 наблюдателей, из которых 333 - иностранцы. Наблюдатели сообщали в течение дня о различных нарушениях, в том числе о попытках подкупа избирателей.

На самом финише президентской гонки Мило Джуканович выразил готовность строить хорошие отношения не только с партнерами в Европейском союзе и НАТО, но и с Россией.

Отношения между Россией и Черногорией оказались в кризисе в прошлом году на фоне окончания интеграции Черногории в НАТО. Черногорские власти обвинили российские структуры в причастности к попытке государственного переворота, который предполагалось совершить сразу после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Тогда 20 человек были арестованы по подозрению в подготовке нападений на государственные учреждения и заговоре с целью убийства Джукановича. В Черногории продолжается судебный процесс по этому делу.

Уходящий президент Черногории Филип Вуянович пожелал своему преемнику закончить процесс интеграции в Европейский союз, увеличить инвестиции, создать новые рабочие места, а также повысить уровень зарплат и пенсий.