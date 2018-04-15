Безусловным фаворитом на выборах является глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который уже занимал посты президента и премьер-министра.

В Черногории проходят выборы президента.

По данным избиркома Черногории, правом голоса в стране обладают 532 тыс. 599 человек, открыты более 1,2 тысячи мест для голосования, сообщает РИА Новости.

На выборах зарегистрировано свыше тысячи местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ.

ГИК ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года.

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Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.