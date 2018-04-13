Путин и Медведев отчитались о своих "скромных" доходах за 2017 год

В 2016 году доход Путина был почти на 162 тыс долл меньше.

Доходы президента России Владимира Путина в 2017 году составили около 302 тысяч долларов.

Его декларация опубликована на сайте Кремля, пишет Meduza.

В 2016 году доход Путина был почти на 162 тыс долл меньше — около 143 тыс долл. По сравнению с прошлым годом из декларации президента пропал участок площадью 1500 квадратных метров.

Связано ли увеличение дохода с продажей земли, неизвестно.

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Доход Дмитрия Медведева за год почти не изменился и составил 138 тыс долл (в прошлом году — почти 143 тыс долл).

Доход главы администрации президента РФ Антона Вайно вырос с почти 155 тыс долл до более 4 млн долл. В минувшем году Вайно продал дом и земельный участок и купил два других земельных участка.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков задекларировал доход более 230 тыс долл, его жена Татьяна Навка — более 3 млн долл (в прошлом году — 206,237 тыс долл и около 2 млн долл).

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко заработал в 2017 году около 630 тыс долл, а премьер-министр Владимир Гройсман - почти 670 тыс долл.