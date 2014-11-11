Ночью к берегам Латвии без разрешения приблизился военный корабль РФ

В ночь на вторник национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали в латвийской исключительной экономической зоне российский военный корвет R-2 класса "Тарантул". Об этом сообщили в национальных вооруженных силах, пишет Украинская правда со ссылкой на латвийское издание Delfi.

Корабль зафиксировали в исключительной экономической зоне, непосредственно прилегающей к территориальным водам Латвии, деятельность в ней регулируется международным правом. При этом исключительное право на разведку в этой зоне принадлежит Латвии.

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Это уже не первый российский военный корабль, который замечен в водах неподалеку Латвии. 7 ноября вооруженные силы идентифицировали субмарину и корвет "Казанец 311". На следующий день упомянутая субмарина, а также лодка SS-750, которая присоединилась к ней, оставили исключительную экономическую зону Латвии.

В целом в течение последних месяцев российские военные самолеты, корабли и подводные лодки регулярно фиксируют возле границы латвийских территориальных вод в Балтийском море.

В частности, войска НАТО в этом году уже более 100 раз перехватывали российские военные самолеты, которые вторглись в воздушное пространство государств-членов альянса.