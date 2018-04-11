Сайты попавших под санкции США компаний российских олигархов не работают

Сайты компаний "Базэл", Rusal, Renova, "Нафта Москва" недоступны, на веб-страницу группы компаний EN+ можно зайти только по IP-адресу.

Ряд сайтов компаний, принадлежащих российским олигархам, попавшим в список санкций США, перестали работать.

Об этом сообщает Forbes.

Сайты компаний "Базэл", Rusal, Renova, "Нафта Москва" недоступны, на веб-страницу группы компаний EN+ можно зайти только по IP-адресу.

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Все вышеперечисленные компании принадлежат бизнесменам, которые попали под новые санкции США. В частности, "Базэл", входящая в него EN+ и частично US Rusal принадлежат Олегу Дерипаске. Компания Renova принадлежит Виктору Вексельбергу, "Нафта Москва" - Сулейману Керимову.

Возможно, недееспособность сайтов связана с отказом хостинговых компаний сотрудничать с вышеперечисленными компаниями. Сайты, которые работают частично, например образовательный проект "Энергия будущего", созданный EN+, могли разместиться на серверах в России.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки, проведя консультации с Государственным департаментом, определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц для введения ограничительных мер в виде санкций.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.