Экс-губернатора Кемерово Тулеева повысили до главы парламента региона

Его место займет новый губернатор "в прекрасном рабочем состоянии" и в финансово устойчивом положении, "с денежками".

Аман Туллеев, губернатор Кемеровской области, где в конце марта 64 человека погибли при пожаре в торговом центре, занял должность председателя областного парламента.

Как сообщает Би-би-си, Теулеев был единственной кандидатурой на эту должность. При тайном голосовании за него отдали голоса 38 из 39 депутатов.

Как сообщает издание, выступая перед депутатами, Тулеев заявил, что передает Кемеровскую область новому губернатору "в прекрасном рабочем состоянии" и в финансово устойчивом положении, "с денежками".

Предыдущий спикер кемеровского парламента Алексей Синицын досрочно подал в отставку чтобы его пост смог занять Тулеев. Свое решение он объяснил желанием дать бывшему губернатору возможность возглавить "свою команду".

Напомним, Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля - спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", при котором погибло 64 человека, большинство из которых дети. Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен замглавы региона Сергей Цивилев.