Глава британского МИД назвал лидера лейбористов «полезным идиотом Кремля»

В своей статье для Sunday Times Борис Джонсон заявил, что Кремль пытается похоронить правду об отравлении Скрипаля под «лавиной лжи и дезинформации».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина «полезным идиотом Кремля» из-за его комментариев по поводу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает BBC, Джонсон отметил, что лидер лейбористов наделяет московскую пропаганду ложной правдоподобностью, ставя под сомнение позицию правительства.

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Отмечается, что в своей статье для Sunday Times Джонсон заявил, что Кремль предпринял «циничную попытку похоронить неудобные факты под лавиной лжи и дезинформации». По его словам, Москва выдумала уже 29 теорий об отравлении Скрипалей.

Как отмечает глава британского МИД единственное, что помогает Кремлю в его пропагандистском натиске – это содействие политиков из других стран.

«К сожалению, я пришел к выводу, что Джереми Корбин стал частью этих усилий», -указал Джонсон.

В партии лейбористов, в свою очередь, указали, что Корбин неоднократно указывал на причастность России к отравлению в Солсбери (прямую или косвенную). В то же время представитель партии заявил, что Джонсон «выставил себя дураком» и дискредитировал правительство, серьезно исказив информацию, полученную от экспертов химической лаборатории Портон-Дауна.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Великобритания объявила о выдворении из королевства 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Лондоном еще почти 30 стран мира выдворили более 100 сотрудников российских посольств и консульств. Россия прибегла к "зеркальным" санкциям.

Позже стало известно, что Юлия пришла в себя и быстро поправляется. Также ее отец пришел в себя и уже может разговаривать.