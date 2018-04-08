Скрипалям предложат жить в США под новыми именами - СМИ

Сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей.

Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии будет предложена возможность жить в США под новыми именами.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства.

В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь.

Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Отмечается, что это стало "шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад".

Как отмечает "Рамблер", по информации The Sunday Times, британские власти рассматривали возможность переезде экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries — сообщество "Пяти глаз"), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.

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"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания объявила о выдворении из королевства 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Лондоном еще почти 30 стран мира выдворили более 100 сотрудников российских посольств и консульств. Россия прибегла к "зеркальным" санкциям.

Позже стало известно, что Юлия пришла в себя и быстро поправляется. Также ее отец пришел в себя и уже может разговаривать.