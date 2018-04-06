Reuters описал схему переправки российских наемников в Сирию

За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, журналисты обнаружили 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.

Опубликовано расследование, в котором раскрыта схема, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию.

США включили Cham Wings в санкционный список в 2016 году за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения, говорится в материале Reuters.

Отмечается, что самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

Читайте такжеРоссийская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийском Идлибе - СМИ

Обнаруженная схема дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власти РФ не признают. Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа.

Cham Wings в ответ на запрос Reuters сообщила, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось.

Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов. За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, журналисты обнаружили 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Кроме того, несколько неназванных наемников, воевавших в Сирии подтвердили Reuters, что чартерные рейсы - основной способ переброски наемных бойцов из России в Сирию.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.