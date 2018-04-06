В Германии считают, что Россия может до сих пор производит яд "Новичок"

В то же время в Германии отказались комментировать, есть ли у них данные разведки, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления Сергея Скрипаля.

Германия считает "очень правдоподобными" утверждения Великобритании о том, что Россия продолжает программу разработки нервно-паралитических токсинов типа "Новичок".

Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Reuters.

Деммер отказалась комментировать, есть ли у Германии данные разведки, касающиеся нейротоксинов, которые использовали для отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По ее словам, вероятная причастность России к отравлению вписывается в картину российской деятельности за последние годы, в частности, в контексте военных вторжений и нападений на бывших шпионов в других странах.

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Как сообщал УНИАН, по информации The Times, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.