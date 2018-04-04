Африканская свадьба: пьяный мужчина прыгнул в бассейн с тремя крокодилами и выжил

Рептилии переломали мужчине ребра и нанесли раны на голове. Кроме того, он лишился руки.

В зимбабвийском городе Виктория-Фолс пьяный отдыхающий прыгнул в бассейн, где плавали три крокодила.

Об этом сообщает издание The Chronicle.

21-летний житель Замбии приехал в город на свадьбу друга. После обильных возлияний он пробрался на кухню ресторана, вылез из окна и прыгнул в бассейн, где для привлечения туристов держали трех двухметровых крокодилов.

Один из хищников вцепился в его левую руку, а другой схватил за голову. На помощь замбийцу пришли два местных жителя. Они вошли в вольер и, получив момент, вытащили его из воды.

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Рептилии переломали мужчине ребра и нанесли раны на голове. Кроме того, он лишился руки. Очевидцы полагают, что это его и спасло: крокодилы оставили человека и стали бороться за оторванную конечность.

Пострадавшего отправили на лечение в ЮАР. По оценке врачей, его состояние стабильно. Свадьбу, на которую он приехал, не стали отменять и сыграли без него.