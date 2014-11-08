В результате взрывов в Багдаде погибли 33 человека

В результате взрывов также пострадали около 100 человек."Взрывы прогремели в шиитском районе столицы", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс, ссылающегося на представителей местной власти, передают РИА Новости.

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Миссия ООН в Багдаде на прошлой неделе опубликовала заявление, в котором говорится, что за октябрь от волны насилия в стране погибли более 1200 человек. Самым небезопасным городом страны в октябре стал Багдад. В иракской столице за месяц зафиксирована гибель 379 мирных жителей, говорится в сообщении представителей ООН.