В результате взрывов в Багдаде погибли 33 человека
22:30, 08 ноября 2014Мир
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Число жертв взрывов в столице Ирака Багдаде возросло до 33 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших.
REUTERS
В результате взрывов также пострадали около 100 человек."Взрывы прогремели в шиитском районе столицы", - говорится в сообщении агентства Франс Пресс, ссылающегося на представителей местной власти, передают РИА Новости.
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Миссия ООН в Багдаде на прошлой неделе опубликовала заявление, в котором говорится, что за октябрь от волны насилия в стране погибли более 1200 человек. Самым небезопасным городом страны в октябре стал Багдад. В иракской столице за месяц зафиксирована гибель 379 мирных жителей, говорится в сообщении представителей ООН.
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