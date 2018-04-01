Российский политолог рассказала, каким может быть преемник Путина

Россияне не думают, как строить институты, которые бы их избавили от спасителя.

В России поиск преемников любого лидера не прекращается, и есть риск, что преемник президента России Владимира Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам.

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Об этом во время чата на "Главреде" рассказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

"У нас поиск преемников любого лидера не прекращается. Это говорит о нашей ментальности - ищем нового спасителя", - отметила собеседница.

По ее словам, россияне не думают, как строить институты, которые бы их избавили от спасителя.

"Да, конечно, есть риск, что преемник Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам. Все зависит от того, как будут развиваться события, и насколько Россия устала от самодержавия", - добавила политолог.