Российский политолог рассказала, каким может быть преемник Путина
23:07, 01 апреля 2018Мир
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Россияне не думают, как строить институты, которые бы их избавили от спасителя.
Владимир Путин / REUTERS
В России поиск преемников любого лидера не прекращается, и есть риск, что преемник президента России Владимира Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам.
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Об этом во время чата на "Главреде" рассказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.
"У нас поиск преемников любого лидера не прекращается. Это говорит о нашей ментальности - ищем нового спасителя", - отметила собеседница.
По ее словам, россияне не думают, как строить институты, которые бы их избавили от спасителя.
"Да, конечно, есть риск, что преемник Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам. Все зависит от того, как будут развиваться события, и насколько Россия устала от самодержавия", - добавила политолог.
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