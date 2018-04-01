Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений в секторе Газа

21:56, 01 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, сообщает Deutsche Welle.

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - отметил он и добавил, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини потребовали разобраться в том, что произошло в секторе Газа.

Отмечается, что в результате столкновений с израильскими военными 30 марта были убиты не менее 17 палестинцев, свыше 1400 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".

По сообщению палестинских СМИ, на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения" 30 марта вышли около 20 тысяч палестинцев. Марш был призван привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах.

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Теги: #Иерусалим Палестина