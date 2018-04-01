Президент Турции назвал Израиль страной террора

20:49, 01 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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"Об этом сообщает Anadolu.

"Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.

"Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получат позитивного отклика от Анкары", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил решимость Анкары к борьбе с движением Фетхуллаха Гюлена.

"Турция продолжит преследовать террористов, в том числе сторонников Гюлена. Несколькими днями ранее сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации доставили из Косово в Турцию шесть сторонников движения. Настанет черед и самого Гюлена, скрывающегося в американском штате Пенсильвания, - подчеркнул Эрдоган.

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Теги: #Эрдоган#эрдоган операция африне