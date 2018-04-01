В Кембридже простились с выдающимся ученым Стивеном Хокингом (фоторепортаж)

Прах Хокинга будет похоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

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Прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Прах Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Всего на поминальную службу в церковь было приглашено около 500 человек: проститься с ученым пришли его друзья и коллеги.

Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Человек с выдающимся чувством юмора, он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам. Также легендарный ученый был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента. Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.