Рядом с Ньютоном и Дарвином: Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве

20:10, 20 марта 2018
Мир
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Хокинг на публичном мероприятии в апреле 2016 года / REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на руководство аббатства.

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Отметим, знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон был похоронен в Вестминстерском аббатстве в 1727 году, а основоположник эволюционного учения Чарльз Дарвин – в 1882 году.

Напомним, агнлийский астрофизик Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет. За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая Премию Эйнштейна, Премию по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского общества искусств.

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. Несмотря на тяжёлую болезнь, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

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Теги: #Хокинг#Стивен Хокинг