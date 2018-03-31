Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово Востриков опубликовал видео эвакуации из задымленного кинотеатра

На видео видно, как черный дым заполнил корридор кинотеатра.

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Жену, сестру и троих детей, опубликовал видео с камер наблюдения кинотеатра, предаставленные ему Следственным комитетом.

Видео Востриков показал во время прямой трансляции на своей странице в Instagram, сообщает "Дождь".

На видео видно, как люди выбегают из залов кинотеатра. Через пару минут корридор заполнился черным дымом, однако ещё можно рассмотреть, как люди продолжали выбегать.

На видео Востриков заявил, что "не может молчать" и высказал свое недовольство работой следователей.

"Система наша прогнила на столько, что хуже только в Африке. И то не везде", - резюмировал Востриков.

Как сообщал УНИАН, ранее он же рассказал о зрителе, закрывшем двери в кинозал.

Позже Востриков, который обвинял в пожаре "коррумпированное общество" поменял точку зрения и заявил, что подчеркивает, что инициативной группе надо было заниматься МСЧ, а «майданщики увели нас в другую сторону, чтобы направить на администрацию, на Путина». По его словам, Путин не виноват в тотальной бюрократии и вообще он в России «не президент, а царь».