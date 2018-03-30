"Надо было погибать там с детьми": прибывший одним из первых пожарный рассказал о кемеровской трагедии

Пожарный отмечает, что скорость распространения огня в "Зимней вишне" была просто сумасшедшей.

Трагический пожар в Кемерово унес жизни не менее 64 человек, большинство из которых дети. Частично вину в этом возлагают на пожарных, которых обвиняют в неподготовленности и бездействии.

Один из кемеровских пожарных на условиях анонимности поделился своими мыслями о произошедшем, пишет «Лента.ру».

Читайте также"Разрешила самовольно построить": по делу о пожаре в Кемерово задержали еще одну чиновницу

"Вопросов к «Зимней вишне» много. Странным и непонятным для меня было очень сильное распространение, какое-то сумасшедшее просто. Я не видел, чтобы вот так поролон горел. Может, он чем-то был пропитан. От искры такого распространения не могло быть просто физически. Поролон дыма дает много, да. Но почему так вспыхнуло? Это уже экспертиза установит", - отмечает пожарный.

"С подобным кошмаром я не сталкивался никогда. Да и никто из моих коллег тоже. Столько детей погибло! Мой отец — горноспасатель. Он материл тех, кто туда прибыли первыми... Я с ним говорил, не оправдываясь, просто обсуждали обстоятельства. Несправедливо же во всем крайними делать пожарных, всех подряд. Он сказал лишь, что надо было погибать там... с детьми", - говорит пожарный.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.