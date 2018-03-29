"Режим, который убивает и лжет": дипломат рассказал о будущем продленного правления Путина

Кремль использует целый арсенал лжи, чтобы замести следы отравления бывшего разведчика Скрипаля в Британии, отметил дипломат.

Политическая повестка России на следующие шесть лет после победы Владимира Путина менее предсказуема, чем исход выборов.

Экономика страны демонстрирует незначительные улучшения, однако рост стал слабее, чем в период бума, который пришелся на первые годы правления Путина. При этом дипломатический разрыв между Россией и Западом продолжает усугубляться, пишет на "Новом времени" Карл Бильдт, дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции.

Он отметил, что для разработки нового курса Путин собрал конкурирующие группы экономистов, но лишь немногие обозреватели ожидают начала настоящих реформ. Более того, трудно представить, как Москва улучшит состояние экономики, не наладив отношения с Европой и США.

"Путин, вероятно, полагал, что реакция Запада на его агрессию в Украине продлится недолго, как это было после вторжения России в Грузию в 2008-м. Но все пошло не так", - подчеркнул Бильдт.

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По словам дипломата, стараясь излучать уверенность в своем ежегодном послании федеральному собранию, Путин обнажил все свои страхи относительно будущего. Например, привычно пообещал экономический рост, но был более откровенным, чем обычно, предупреждая, что Россия может отстать от других стран.

"Если Путин намерен поддерживать гонку стратегических вооружений с США, ему придется принести в жертву другие ключевые секторы экономики, а также снизить уровень жизни рядовых россиян", - пишет экс-министр иностранных дел Швеции.

"С другой стороны, Путин выразил открытость к развертыванию миротворческой миссии ООН на украинском Донбассе. И, возможно, его демонстрация техники должна была подчеркнуть необходимость открытого диалога. Если так, он выбрал странный способ передать это послание", - добавил он.

Также Бильдт напомнил, что Кремль использует целый арсенал лжи, чтобы замести следы отравления бывшего разведчика Скрипаля в Британии: "Очевидно, режим, который убивает и лжет,— не самый привлекательный партнер для сотрудничества".

"Будущее продленного правления Путина крайне непредсказуемо. Реформы внутри страны вряд ли последуют. А дав волю силовым службам за рубежом, Кремль подорвал перспективы сближения с Западом. Новая гонка вооружений подвергла бы Россию и всех остальных серьезной опасности, но и также почти наверняка привела бы страну к гибели, что наверняка могли бы подтвердить последние лидеры Советского Союза", - подытожил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 27 стран и НАТО приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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