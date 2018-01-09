Разозлил своими твитами: Эквадор намерен выгнать основателя WikiLeaks из своего посольства в Лондоне

Эквадор планирует выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими твитами о его союзниках.

В настоящий момент страна ищет посредника, чтобы провести переговоры с Великобританией по высылке Ассанжа из посольства.