Разозлил своими твитами: Эквадор намерен выгнать основателя WikiLeaks из своего посольства в Лондоне

21:21, 09 января 2018
Мир
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Как отмечает издание, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими твитами о его союзниках.

REUTERS

Эквадор планирует выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Ассанж разозлил президента Эквадора Ленина Морено своими твитами о его союзниках.

В настоящий момент страна ищет посредника, чтобы провести переговоры с Великобританией по высылке Ассанжа из посольства.

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Теги: #Ассанж Еквадор WikiLeaks