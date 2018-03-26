Дипломатический бойкот: Исландия отказывается от Чемпионата мира и контактов на высоком уровне с РФ

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном решении.

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов на высоком уровне с представителями РФ. Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание Morgunblaðið.

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"Все двусторонние встречи с российскими официальними представителями, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом", - сообщило министерство иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание. Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном решении.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон грата российских дипломатов.

Напомним, 26 марта президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в ответ на нервно-паралитическую атаку в британском Солсбери. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.