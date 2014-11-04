В Беларуси казнили человека

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на мать погибшего Ольгу Грунову.

Ольга Грунова рассказала правозащитникам, что получила почтовое уведомление, в котором значилось, что ей пришла посылка "до востребования". В этой посылке были вещи, в которых Александр был одет во время пребывания в камере смертников минской тюрьмы Володарки.

Днем ранее правозащитникам стало известно, что Александру Грунову было отказано в помиловании: его дело 13 октября поступило в Гомельский областной суд с соответствующей пометкой.

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Ранее в апреле были расстреляны 24-летний студент Павел Селюн и 45-летний Григорий Юзепчук. На сегодняшний день правозащитникам известно об еще одном осужденном, который ожидает исполнения приговора - 54-летнемЭдуарде Лыкове.