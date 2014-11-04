В Беларуси казнили человека

20:45, 04 ноября 2014
Мир
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Приговоренный к смертной казни житель Гомеля Александр Грунов расстрелян. 

Александр Грунов расстрелян

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на мать погибшего Ольгу Грунову.

Ольга Грунова рассказала правозащитникам, что получила почтовое уведомление, в котором значилось, что ей пришла посылка "до востребования". В этой посылке были вещи, в которых Александр был одет во время пребывания в камере смертников минской тюрьмы Володарки.

Днем ранее правозащитникам стало известно, что Александру Грунову было отказано в помиловании: его дело 13 октября поступило в Гомельский областной суд с соответствующей пометкой.

Читайте такжеВ Китае стали реже применять смертную казнь Подчеркнем, что в Беларуси смертные приговоры, как правило, исполняются незамедлительно, как только отказано в удовлетворении просьбы о помиловании. Семьям или законным представителям осужденных не сообщается дата исполнения приговора и не гарантируется последнее свидание с осужденным, после расстрела тело не выдается семье для захоронения и не сообщается место захоронения.

Ранее в апреле были расстреляны 24-летний студент Павел Селюн и 45-летний Григорий Юзепчук. На сегодняшний день правозащитникам известно об еще одном осужденном, который ожидает исполнения приговора - 54-летнемЭдуарде Лыкове.

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