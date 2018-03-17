На Филиппинах самолет упал на жилой дом, погибло 10 человек, среди которых дети

15:44, 17 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает CNN Philippines, среди погибших пятеро членов экипажа самолета и семья, проживавшая в доме, в который врезался самолет.

Как пишет издание, полиция установила личности членов семьи: среди них трое детей 17-ти, 10-ти и семи лет, их мать и 75-летняя бабушка. Как сообщил отец семейства, во время катастрофы семья обедала.

В Управлении гражданской авиации Филиппин отметили, что самолет должен был лететь в Лаоагу из аэропорта Плааридель, но потерпел крушение во время взлета.

Как сообщал УНИАН, в январе в Лос-Анджелесе вертолет упал на дом, погибли трое людей.

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Теги: #Филиппины#крушение самолета