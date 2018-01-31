В Лос-Анджелесе вертолет упал на дом: трое погибших (видео)

В местной полиции отметили, что в результате аварии также пострадал прохожий.

Вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал на дом в Ньюпорт Бич в Лос-Анджелесе. В результате аварии погибло трое людей. В местной полиции отметили, что в результате аварии также получил травмы прохожий.

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Пресс-секретарь Федеральной авиационной администрации Ян Грегор заявил, что пока причины катастрофы неизвестны, сообщает The Los Angeles Times.

Инцидент произошел в округе Ориндж. Сотрудники аэропорта имени Джона Уэйна, откуда взлетел вертолет, определил модель как "Робинсон 44".

Жительница соседнего дома, свидетель катастрофы, рассказала: "Это было как будто поезд врезался в стену. Ты просто понимаешь, что произошло что-то ужасное".

Как сообщал УНИАН, 25 января в Кременчуге на Полтавщине упал вертолет Ми-8 на борту которого находилось четверо человек. Все члены экипажа погибли.