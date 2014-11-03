Китайские власти покупали трупы для отчетов о кремации
09:13, 03 ноября 2014Мир
0 0
Два чиновника в китайской провинции Гуандун признались в подкупе расхитителя могил с целью получения тел, чтобы таким образом "имитировать" их кремацию для отчетов.
REUTERS
В полиции задержанные признались, что каждый из них заплатил орудующему в ночное время похитителю по 500 долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.
Правительство КНР поощряет кремацию для того, чтобы земля, которая может уйти под кладбища, вместо этого доставалась фермерам и девелоперам.
Читайте такжеВ Китае стали реже применять смертную казнь При этом жители сельских районов Китая верят, что не тронутое огнем тело необходимо для успешной загробной жизни умершего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter