Китайские власти покупали трупы для отчетов о кремации

В полиции задержанные признались, что каждый из них заплатил орудующему в ночное время похитителю по 500 долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Правительство КНР поощряет кремацию для того, чтобы земля, которая может уйти под кладбища, вместо этого доставалась фермерам и девелоперам.

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