Россия "больше лает чем кусает" - американский сенатор прокомментировал попытки России помешать расширению НАТО

Македонии не стоит прислушиваться к россиянам, ведь "они больше лают, чем кусают". Однако РФ начала организовывать собственную политпартию в этой стране и инвестирует больше денег, чем когда-либо.

Россия пытается навредить вступлению стран в НАТО. Об этом сказал сенатор-демократ Крис Мерфи.

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Он вернулся из Македонии, которая будет вступать в НАТО, и прокомментировал ситуацию в этой стране. «Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас», - подчеркнул он, передает Голос Америки.

«Россияне очень четко отметили, что они постараются помешать Македонии, если та будет стремиться к вступлению в НАТО», - сказал Мерфи.

Македонцам, по мнению Мерфи, не стоит прислушиваться к россиянам, ведь «они больше лают, чем кусают». Сенатор, однако, отметил, что россияне начали организовывать собственную политическую партию в этой стране и инвестируют больше денег, чем когда-либо.

Мерфи подчеркнул важность борьбы против российской пропаганды. «Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова настоящая точка зрения македонцев и журналистов».