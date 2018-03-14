Россия "больше лает чем кусает" - американский сенатор прокомментировал попытки России помешать расширению НАТО

19:24, 14 марта 2018
Мир
843 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеВ НАТО ответили на запугивания Путина новым российским оружием

Он вернулся из Македонии, которая будет вступать в НАТО, и прокомментировал ситуацию в этой стране. «Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас», - подчеркнул он, передает Голос Америки.

«Россияне очень четко отметили, что они постараются помешать Македонии, если та будет стремиться к вступлению в НАТО», - сказал Мерфи.

Македонцам, по мнению Мерфи, не стоит прислушиваться к россиянам, ведь «они больше лают, чем кусают». Сенатор, однако, отметил, что россияне начали организовывать собственную политическую партию в этой стране и инвестируют больше денег, чем когда-либо.

Мерфи подчеркнул важность борьбы против российской пропаганды. «Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова настоящая точка зрения македонцев и журналистов».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#НАТО#Россия#Македония