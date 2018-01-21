Македония анонсировала проведение референдума по изменению названия страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что в ближайшее время будет проведен референдум, на котором будет рассматриваться вопрос относительно изменения названия страны.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-служба правительства Македонии.

"Вы видите, что происходит прозрачный процесс. Поскольку мы хотим решения на основе национального консенсуса, которое было бы подтверждено гражданами на референдуме", - сказал Заєв.

По его словам, сейчас между Македонией и соседней Грецией, с которой и возникло недопонимание из-за названия, ведутся соответствующие переговоры. И в случае, если обе страны подойдут к вопросу взвешенно и спокойно, они могут увенчаться успехом.

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Как сообщалось ранее, Греция выразила надежду, что в 2018 году Македония, наконец, решит вопрос со сменой названия своей страны, которую греки считают украденной.

Как известно, до 1991 года Македония носила название Социалистическая республика Македония, что вполне устраивало все страны, однако после распада Югославии страна получила теперешнее название. Тогда Греция заявила, что это название принадлежит одной из ее северных провинций и было украдено. Поэтому греки постоянно блокируют возможность Македонии вступать в НАТО или ЕС. А Греция вместе с другими странами ЕС называют балканскую страну "Бывшая Югославская республика Македония".