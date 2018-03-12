Умер бывший "бухгалтер Освенцима", который причастен к убийству более 300 тысяч человек

В конце декабря 2017 года Конституционный суд Германии отклонил жалобу Грёнинга и постановил, что он должен отбывать наказание в тюрьме.

Умер 96-летний Оскар Грёнинг (Oskar Gröning), известный также как "бухгалтер Освенцима".

Об этом сообщило немецкое интернет-издание Spiegel Online со ссылкой на представителя прокуратуры Ганновера, передает Deutsche Welle.

По словам прокурора, смерть наступила в минувшую пятницу, 9 марта.

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Информацию о смерти агентству epd подтвердил также адвокат Грёнинга. Он отметил, что проинформировал об этом прокуратуру.

Бывшего эсэсовца Грёнинга осудили в 2015 году в Люнебурге к четырем годам лишения свободы за причастность к убийству более 300 тысяч человек в концлагере "Освенцим", хотя он непосредственно не участвовал ни в одном убийстве. Во время суда Грёнинг признал, что распоряжался финансами и ценными вещами депортированных евреев в "Освенциме". Суд тогда признал это вкладом в функционирование национал-социалистического механизма массовых убийств.

Грёнинг обжаловал свой приговор, однако Верховный суд в ноябре 2016 года подтвердил законность приговора. В конце декабря 2017 года Конституционный суд Германии отклонил жалобу Грёнинга и постановил, что он должен отбывать наказание в тюрьме. Грёнинга также подавал ходатайство о помиловании, но в январе этого года прокуратура немецкого города Люнебурга его отклонила.