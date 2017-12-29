Суд в Германии отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима"
21:41, 29 декабря 2017
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Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу «бухгалтера Освенцима».
REUTERS
Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Грёнинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим, сообщает Spiegel.
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Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу «бухгалтера Освенцима».
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