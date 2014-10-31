Союз журналистов России требует от Пореченкова извинений за каску с надписью «Пресса»

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте организации, передает Lenta.ru.

«Мы надеемся, что актер Пореченков принесет публичные извинения журналистам, рискующим жизнью, выполняя свой профессиональный долг в зоне вооруженного конфликта, и для которых слово "Пресса" на экипировке часто оказывается единственной зыбкой защитой от пули», — отмечается в заявлении.

Ранее в московском союзе журналистов поступок Пореченкова назвали подлостью.

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Сам актер рассказал, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в аэропорту Донецка, были постановочными, а патроны холостыми.

Пореченков также объяснил, почему на его голове оказалась каска с надписью «Пресса». «Каску я надел просто ради моей безопасности. Другой, кроме как с этой надписью, под рукой не оказалось», — заметил он.

Ранее в сети появились кадры, на которых Пореченков стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками.