"Все, пи***ц": опубликована расшифровка разговора пилотов Ан-148 перед авиакатастрофой, унесшей жизни 71 человека
Опубликована расшифровка переговоров экипажа Ан-148 «Саратовских авиалиний», которые велись меньше чем за минуту до крушения, унесшего жизни 71 человека.
Расшифровку разговора опубликовал российский телеканал «78».
По данным телеканала, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Потом, «когда точка невозврата была пройдена», он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.
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Командир воздушного судна (КВС)
Второй пилот (ВП)
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош пи*деть, 200 скорость, бл*дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, пи**ец.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.
Эксперты озвучили разные версии падения самолета Ан-148, в том числе моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали.
Позже следственный комитет РФ сообщил, Российский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", упавший в Подмосковье 11 февраля, взорвался в результате падения.