Фильм о допинге в российском спорте получил "Оскар"

12:15, 05 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте киноакадемии.

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"Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", - заявил режиссер картины, получая награду.

В фильме рассказывается история спортсмена, решившего разобраться в системах допинга и обратившегося за помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Вдвоем они проводили эксперименты и совместно выясняли, как можно обмануть допинг-тесты, пока не оказались в центре скандала. Показания Родченкова и легли в основу фильма. 

Как сообщал УНИАН, В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, кинопремия года – "Оскар". Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.

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Новость в сюжете: Оскар 2018
Теги: #допинг в российском спорте#Оскар-2018