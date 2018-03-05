Фильм о допинге в российском спорте получил "Оскар"

В фильме рассказывается история спортсмена, решившего разобраться в системах допинга и обратившегося за помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар".

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте киноакадемии.

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"Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", - заявил режиссер картины, получая награду.

В фильме рассказывается история спортсмена, решившего разобраться в системах допинга и обратившегося за помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Вдвоем они проводили эксперименты и совместно выясняли, как можно обмануть допинг-тесты, пока не оказались в центре скандала. Показания Родченкова и легли в основу фильма.

Как сообщал УНИАН, В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, кинопремия года – "Оскар". Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.