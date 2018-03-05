Оскар 2018: звезды идут по красной дорожке (фотогалерея)

Актеры, режиссеры, сценаристы, спортсмены и другие звездные гости Оскара 2018 прибывают на юбилейную церемонию.

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм.

Актеры, режиссеры, сценаристы, спортсмены и другие гости Оскара 2018 прибывают на юбилейную церемонию.

Какие же наряды выбрали звезды - смотрите в нашей фотогалерее.

Сама церемония награждения начнется в 3:00 по киевскому времени.