Оскар 2018: звезды идут по красной дорожке (фотогалерея)
02:10, 05 марта 2018
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Актеры, режиссеры, сценаристы, спортсмены и другие звездные гости Оскара 2018 прибывают на юбилейную церемонию.
Оскар 2018 / REUTERS
Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Оскар 2018 за достижения в области кинематографа проходит в Лос-Анджелесе в театре Долби.
В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм.
Актеры, режиссеры, сценаристы, спортсмены и другие гости Оскара 2018 прибывают на юбилейную церемонию.
Какие же наряды выбрали звезды - смотрите в нашей фотогалерее.
Сама церемония награждения начнется в 3:00 по киевскому времени.
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