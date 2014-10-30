Шойгу мерещатся новые угрозы, поэтому он активизирует военные учения

Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает русская служба BBC.

"Мы расшили программу учений на 2015 год. Расширение связано с изменяющейся обстановкой и у наших границ, и в мире в целом", - сказал Шойгу после заседания совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По словам Шойгу, российские и белорусские военные "хотели бы отработать ряд практических действий и мероприятий в случае возникновения новых угроз для союзного государства".

При этом Беларуь Шойгу назвал главным военным партнером России, отметив "последовательную поддержку" Минском военного сотрудничества с Москвой.

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Необходимость укрепления военного сотрудничества с Беларусью российский министр связал с событиями в Украине.

"По сути, прозападные силы стремятся сформировать в этой стране (Украине) передовой рубеж давления на союзное государство, повлиять на устойчивое развитие России и Белоруссии", - заявил глава минобороны России.

Западные страны, напротив, обвиняют во вмешательстве в дела Украины Россию и пытаются оказать давление на Москву с помощью экономических санкций.