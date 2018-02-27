Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

Эстонское отделение банка не могло установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.

Об этом сообщается на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает Европейская правда.

По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, возможно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются "семья Путина и ФСБ".

Сообщается, что компания Lantana Trade LLP в 2013 году подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив об ограниченном финансовом обороте и неактивном статусе. Однако, ежедневно через ее счета проходили огромные суммы денег.

Читайте также"ФСБ. Гестапо. Россия": во Франции пикетировали тайную дачу дочери Путина (видео)Эстонское отделение банка не могло установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи. И только после того, как переводы были уже сделаны, филиал начал внутреннее расследование, которое выявило, что настоящие владельцы компании были причастны к нескольким российским банкам, которые были закрыты в последние годы.

В частности, эстонское отделения Danske Bank выяснило, что компания Lantana Trade LLP была связана с "Промсбербанком", который лишился лицензии в 2015 году, и "Русским земельным банком", членом правления которых был Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ.

Среди акционеров "Промсбербанка" были также Алексей Куликов, который был арестован в 2016 году за "масштабные фальсификации", и Александр Григорьев, банкир со связями в ФСБ, арестован за отмывание денег в 2015 году.

Все трое были связаны с так называемой аферой зеркальных торгов в московском отделении Deutsche Bank - речь идет о схеме на 10 миллиардов долларов, которая позволила некоторым российским клиента перевести рубли в доллары.

В ходе следствия филиала Danske Bank, их менеджер прилетел в Москву, чтобы выяснить, кто на самом деле владеет компанией Lantana. После встречи в штаб-квартире компании он заявил, что клиенты были в ярости.

А уже через несколько дней, неизвестные русскоязычные лица в Таллинне предупредили сотрудников банка, чтобы те "не ходили одни ночью домой".

Вскоре эстонский филиал закрыл счет компании Lantana Trade LLP и 20 других компаний, между которыми осуществлялся обмен очень большими суммами денег.

Как известно, Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег - речь идет о миллиардах долларов из Азербайджана. Часть средств тогда оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, который постоянно нарушает права человека.