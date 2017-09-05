Азербайджан два года финансировал из "черного фонда" европейских политиков - СМИ

Правящая элита Азербайджана управляла секретным "черным" фондом на $2,8 млрд в течение двух лет, чтобы платить европейским политикам за благоприятное отношение к правительству и совершить роскошные покупки, сообщает BBC.

Читайте такжеВ Азербайджане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента в интернетеИздание пишет, что деньги направлялись через четыре британских "непрозрачных" компании. Фонд работал в течение двух лет до 2014 года, согласно исследованию, проведенного консорциумом Европейских газет и опубликованного Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Происхождение денег было непонятным, говорится в докладе, но было "достаточно доказательств их связи с семьей президента Ильхама Алиева". Также в материале отмечается, что нет никаких предположений, что все получатели знали об исходном источнике денег.

Бывшую советскую республику обвиняли в систематической коррупции, фальсификациях и злоупотреблении властью - заключении оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов.

Большая часть денег была выплачена лоббистам, журналистам, политикам и бизнесменам. Согласно докладу OCCRP, коррупционная схема была успешной: в 2013 году Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против доклада, который критиковал Азербайджан. Совет из 47 членов, не являющийся частью Евросоюза, осуществляет контроль за соблюдением требований Европейской конвенции по правам человека. Это голосование сейчас находится под следствием, доклад по этому поводу ожидается до конца года.

Компании, которые проводили схему - две в Англии и две в Шотландии - теперь растворились. Один из ведущих банков Европы, Danske Bank из Дании, обрабатывал платежи для этих компаний через свой филиал в Эстонии. В учреждении признали, что не сделали достаточно для обнаружения подозрительных транзакций.

Помимо этого, часть средств из фонда, получившего прозвище "Азербайджанская прачечная", тратилась на предметы роскоши, среди которых, к примеру, частное образование для связанных с властью азербайджанских семей, которые проживают за рубежом.