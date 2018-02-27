Друг Украины и враг Путина: сегодня - ровно три года со дня убийства Немцова (видео)

17:50, 27 февраля 2018
Мир
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Он был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска, и как происходило российское вторжение на Донбасс.

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